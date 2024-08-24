Диетолог Макиши: просто “меньше есть” и заниматься спортом недостаточно для похудения

Чтобы эффективно похудеть, недостаточно просто уменьшить количество еды или заниматься спортом. Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, что даже при снижении веса важно правильно питаться, чтобы организм получал все необходимые вещества.
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