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Лето в Геленджике — 2026: гид по самым ярким событиям июля и августа

Лето в Геленджике — 2026: гид по самым ярким событиям июля и августа

Геленджик этим летом превращается в большую праздничную площадку: в городе и окрестностях пройдёт больше сотни событий — от гастролей Большого театра и концертов звёзд эстрады до семейных мастер‑классов, кинопоказов под открытым небом и винных дегустаций.

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