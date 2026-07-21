Лето в Геленджике — 2026: гид по самым ярким событиям июля и августа

Геленджик этим летом превращается в большую праздничную площадку: в городе и окрестностях пройдёт больше сотни событий — от гастролей Большого театра и концертов звёзд эстрады до семейных мастер‑классов, кинопоказов под открытым небом и винных дегустаций.