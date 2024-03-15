В России началось голосование на выборах президента

В России начались выборы президента России, которые проходят каждые шесть лет. На этот раз в ходе волеизъявления применят нововведения — трехдневное и дистанционное электронное голосование На этот раз на пост президента претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», Владимир Путин, выдвинутый самим собой, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.