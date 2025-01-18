Алексей Арестович: "Все, кто говорят, что Россия и Украина не смогут договориться, – слабаки"

Все, кто говорят, что Россия и Украина не смогут договориться, – слабаки, потому что только очень слабые люди делают ставку на ненависть, на раздор и не могут выйти на уровень доверия, для чего нужна огромная душа, очень много мозгов и очень много личной силы.