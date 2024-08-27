«Цены кусаются»: депутаты из Петербурга призвали ввести льготные тарифы на «Сапсаны»

Вопрос обсуждался в ЗакСобрании во время нулевых чтений бюджета. Петербургские депутаты и Комитет по туризму Северной столицы планируют предложить федеральным властям установить льготные тарифы на скоростные поезда «Сапсан».
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