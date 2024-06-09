Суд в Лобне арестовал обвиняемого в убийстве активиста Антона Еговцева

Суд на два месяца поместил под стражу Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в подъезде дома в Лобне, сообщает прокуратура Московской области.
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