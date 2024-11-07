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Спортивного комментатора Рабаданова задержали в Махачкале. В доме идёт обыск - источник

В Махачкале задержали спортивного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова. По предварительной информации, это связано с беспорядками в аэропорту города в октябре 2023 года, однако официальной информации по данному инциденту пока нет.

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