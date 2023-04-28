Мишустин оценил работу крупнейшей прядильной фабрики в Черкесске

Выход на полную проектную мощность единственного российского завода по переработке овечьей шерсти с полным циклом производства «ВулкаМ» в Черкесске одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 28 апреля сообщает пресс-служба правительства России.
Выход на полную проектную мощность единственного российского завода по переработке овечьей шерсти с полным циклом производства «ВулкаМ» в Черкесске одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 28 апреля сообщает пресс-служба правительства России.
Свежие комментарии