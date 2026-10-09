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Русская весна

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Россияне назвали самые важные жизненные навыки

Россияне назвали самые важные жизненные навыки

Большинство россиян среди наиболее важных жизненных навыков выделили грамотную письменную речь, способность считать в уме и умение готовить, следует из результатов исследования Российского общества «Знание».

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