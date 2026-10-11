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RT Russia

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Джо Роган рассказал, почему Фёдор Емельяненко так и не выступил в UFC

Джо Роган рассказал, почему Фёдор Емельяненко так и не выступил в UFC

Комментатор UFC Джо Роган раскрыл подробности переговоров о переходе легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко в американский промоушен.

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