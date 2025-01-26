Житель Касимова дважды угрожал убийством своей возлюбленной

На место выехали полицейские. Они утихомирили 24-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции. Вскоре после этой ситуации женщина вновь обратилась в УМВД по Рязанской области и сообщила о том, что сожитель угрожает убить её ножом.
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