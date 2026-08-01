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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL New York

В Нью-Йорке прошел турнир PFL , который возглавил титульный бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (21-0) и Арчи Колганом (15-0).

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