Как социальное приложение Spill планирует извлечь выгоду из исхода из X

Конкуренты социальных сетей продолжают извлекать выгоду из оттока пользователей из X. Spill, социальное приложение, основанное двумя бывшими сотрудниками Twitter, выпустило заявление, в котором утверждает, что после президентских выборов в США у него также увеличилось количество пользователей, вслед за аналогичной новостью от Bluesky, которая за это время приобрела более 2 миллионов пользователей.