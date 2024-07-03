Экс-чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

Суд дал пожизненный срок экс-чиновнику Минфина ХМАО Чекину за убийство прокурораФото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Минфина региона Юрия Чекина за организацию расправы на прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году.
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