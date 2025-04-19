Творческие коллективы Лабытнанги получат новую одежду в честь 80-летия Победы

В Лабытнанги ищут поставщика одежды для творческих коллективов, солистов, артистов, клубных формирований Домов культуры «30 лет Победы» и «Сияние Севера» в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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