Участник космической миссии "Аполлон-16" Маттингли умер в возрасте 87 лет

Американский астронавт Томас Маттингли скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
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