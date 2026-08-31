Июль 2026 года оказался самым жарким за историю наблюдений, июнь – вторым

В 2026 году средняя температура июля превзошла прежний рекорд для этого месяца, установленный в 2010-м, заявил директор Гидрометцентра Юрий Симонов 31 августа, в понедельник.
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