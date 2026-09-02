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Аргументы и Факты

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В Нью-Йорке задержали признанного виновным в убийстве украинца

В Нью-Йорке задержали признанного виновным в убийстве украинца

Гражданин Украины, ранее осужденный за убийство и незаконное хранение оружия, был задержан в ходе операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в штате Нью-Йорк.

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