Полуголые украинки из движения Femen повредили бензопилами монумент у здания ООН

В Женеве полуголые активистки Femen устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ООН. Они использовали бензопилы и повредили «сломанный стул», который символизирует дипломатические усилия по борьбе с противопехотными минами.
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