Экономист предложил ввести налог на такси и курьерскую доставку для поддержки региональных бюджетов

В России предложили распространить аналог туристического налога на такси и курьерскую доставку. С такой инициативой выступил профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев, пишет «Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии