МВФ объявил о разделении мировой экономики на три блока

Мировая экономика разделилась на три крупных блока на фоне геополитических проблем. Первый образовали государства-сторонники Китая, второй – сторонники США, третий – страны, не присоединившиеся к первым двум, заявила первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
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