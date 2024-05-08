МВФ объявил о разделении мировой экономики на три блока

Мировая экономика разделилась на три крупных блока на фоне геополитических проблем. Первый образовали государства-сторонники Китая, второй – сторонники США, третий – страны, не присоединившиеся к первым двум, заявила первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.