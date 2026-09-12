Мегалиты говорят. Часть 38 Прав был Гамлет. Это очевидно. Но в полной мере смысл явления, которое озвучил Шекспир, вложив его толкование в уста вымышленного поэтического персонажа, становится понятным лишь тогда, кода столкнёшься с ним непосредственно.