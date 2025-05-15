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Реконструкция стадиона «Металлург» завершится в 2025 году — Мэр Москвы

Продолжается реконструкция исторического стадиона «Металлург». После модернизации «Металлург» станет многофункциональным спортивным комплексом с современными футбольным и легкоатлетическим полями, крытыми корпусами для занятий различными видами спорта.

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