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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Галатасарая» посвятили Батракову баннер «Russian Paradise». Алексей подошел к трибуне и сфотографировался с ним

Фанаты « Галатасарая » необычно поприветствовали Алексея Батракова . Болельщики подготовили к матчу против « Коджаелиспора » (1:0, второй тайм) баннер с портретом российского хавбека и надписью Russian Paradise.

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