Бастрыкин заинтересован: Детей-инвалидов во Владимире не обеспечили лекарствами

Во Владимире разразился скандал, связанный с нехваткой жизненно важных лекарств для детей-инвалидов.По данным информационного центра Следственного комитета России, одна из матерей, воспитывающая двоих сыновей с тяжелым генетическим заболеванием, обратилась в ведомство с тревожным сообщением о том, что ее детям не предоставляются необходимые медикаменты.
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