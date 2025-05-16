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Бастрыкин заинтересован: Детей-инвалидов во Владимире не обеспечили лекарствами

Бастрыкин заинтересован: Детей-инвалидов во Владимире не обеспечили лекарствами

Во Владимире разразился скандал, связанный с нехваткой жизненно важных лекарств для детей-инвалидов.По данным информационного центра Следственного комитета России, одна из матерей, воспитывающая двоих сыновей с тяжелым генетическим заболеванием, обратилась в ведомство с тревожным сообщением о том, что ее детям не предоставляются необходимые медикаменты.

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