Бастрыкин заинтересован: Детей-инвалидов во Владимире не обеспечили лекарствами

Во Владимире разразился скандал, связанный с нехваткой жизненно важных лекарств для детей-инвалидов.По данным информационного центра Следственного комитета России, одна из матерей, воспитывающая двоих сыновей с тяжелым генетическим заболеванием, обратилась в ведомство с тревожным сообщением о том, что ее детям не предоставляются необходимые медикаменты.