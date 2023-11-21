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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава Пентагона Остин: Украина не получит от США волшебное оружие

Глава Пентагона Остин: Украина не получит от США волшебное оружие

Результаты Вооруженных сил Украины на поле боя зависят от способности синхронизировать различные виды вооружения, считает он Киеву не стоит надеяться, что Соединенные Штаты подготовили для него "волшебную палочку", которая помогла бы в конфликте с Россией.

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