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Впервые в истории ТвГУ: на территории университета совершена Божественная литургия

Впервые в истории ТвГУ: на территории университета совершена Божественная литургия

На территории Тверского государственного университета впервые совершена Божественная литургия. 16 сентября 2026 года на территории будущего храма святителя Николая Мирликийского чудотворца при Тверском государственном университете впервые была отслужена Божественная литургия — сообщает Тверская Епархия.

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