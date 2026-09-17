Впервые в истории ТвГУ: на территории университета совершена Божественная литургия

На территории Тверского государственного университета впервые совершена Божественная литургия. 16 сентября 2026 года на территории будущего храма святителя Николая Мирликийского чудотворца при Тверском государственном университете впервые была отслужена Божественная литургия — сообщает Тверская Епархия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Около тысячи нару...
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым