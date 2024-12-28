В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

Мошенники злоупотребляют возможностью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), в связи с чем необходимо ужесточение наказания за незаконную регистрацию ИП, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.