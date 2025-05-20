🌺 В Никитском ботаническом саду начался 20-й карнавал ирисов На выставочном участке представлены 324 сорта из трёх основных садовых групп.
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🌺 В Никитском ботаническом саду начался 20-й карнавал ирисов На выставочном участке представлены 324 сорта из трёх основных садовых групп.