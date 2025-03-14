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Дизайнера Демну Гвасалия назначили креативным директором Gucci

Дизайнера Демну Гвасалия назначили креативным директором Gucci

Дизайнера Демну Гвасалия назначили креативным директором Gucci. Об этом сообщает WWD. Демна Гвасалия покидает Balenciaga после 10 лет работы и становится новым креативным директором Gucci, которому поручено вывести итальянский модный дом из штиля с помощью мощного творческого порыва.

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