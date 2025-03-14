Дизайнера Демну Гвасалия назначили креативным директором Gucci. Об этом сообщает WWD. Демна Гвасалия покидает Balenciaga после 10 лет работы и становится новым креативным директором Gucci, которому поручено вывести итальянский модный дом из штиля с помощью мощного творческого порыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии