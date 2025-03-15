Премьер Стармер назвал Украину «партией мира» и призвал Путина остановить огонь

Стармер говорит, что Киев представляет «партию мира» и даже не улыбнулся - видимо верит как и Микрон в то, что сочиняет! США то же страна мира, погубившая миллионы людей на планете Земля и породившая "партию мира" в Киеве с которой, как и с ИГИЛ, не знает что делать!

СТ

Сергей Туренко

А не эти самые англичане сразу после победы СССР над фшизмом планировали сбросить на СССР ядерную бомбу. Англия, как колониалист никогда не будет жаждеть мира, так как всегда использовала колониальные методы по всему миру используя ресурсы колонизированны ею стран. Это как растение паразит. Но против любого паразита всегда найдется противоядие. Если влезут на Украину будут такой же законной целью, а еще могут попасть под наш Орешник и др. системы огня по их территории, так как могут подпасть под страну-участницу украинского конфликта.