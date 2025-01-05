Писатель Денис Драгунский, автор и герой «Подлинной жизни Дениса Кораблева», романов «Дело принципа», «Автопортрет неизвестного» и других, взял у народной сказки идею волшебного помощника.
Насквозь
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Писатель Денис Драгунский, автор и герой «Подлинной жизни Дениса Кораблева», романов «Дело принципа», «Автопортрет неизвестного» и других, взял у народной сказки идею волшебного помощника.
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