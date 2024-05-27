Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий управляющей компании в Московской области

В сети Интернет сообщается, что больше года назад собственники жилых помещений дома по улице Красный Текстильщик в городском округе Серпухове воспользовались своим законным правом переизбрать управляющую организацию.
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