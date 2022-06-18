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У ´Саўгасе Кісялевічы´ нарыхтоўваюць травяны корм.

У ´Саўгасе Кісялевічы´ нарыхтоўваюць травяны корм.

Напружаны тэмп работ, які спрадвеку задаваўся дзядамі і прадзедамі падчас касавіцы і які ўзведалі на сабе многія з нашых чытачоў, - мы спаўна адчулі, пабываўшы на сенакосах ААТ ´Саўгас Кісялевічы´ ў мінулую пятніцу.

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