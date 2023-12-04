Студентов, добровольцами ушедших в зону СВО, наградили во время телемоста с родными

Между пунктами временной дислокации подразделений группировок войск в Херсонской и Запорожской областях и Майкопским государственным технологическим университетом и Приамурским государственным университетом в Биробиджане организовали телемосты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии