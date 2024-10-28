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Политика как она есть

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Раскрыты итоги парламентских выборов в Литве

Раскрыты итоги парламентских выборов в Литве

Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости. Главная избирательная комиссия Литвы после после обработки данных 99 процентов участков заявила, что социал-демократы одержали победу.

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