Глава челябинского Коркино ушла в отставку после цыганских погромов

По словам Лощининой, администрация знала о «цыганской проблеме» с 2019 годаГлава Коркинского муниципального района Челябинской области подала в отставку после массовых протестов, последовавших за убийством женщины-таксистки.
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