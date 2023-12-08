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Кандидат в президенты США озвучил антироссийский план Америки

Вашингтон тщетно накачивает Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России. Соответствующее заявление сделал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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