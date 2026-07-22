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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелик Томас (34-й на драфте): «Все поймут, что я один из лучших на любой площадке. Меня не с кем сравнивать»

34-й номер драфта-2026 защитник Мелик Томас попал в « Кливленд » и ярко показал себя в Летней лиге. Он стал лучшим по результативности в турнире (27,3 очка в среднем при 50% с игры и 43,8% из-за дуги) и попал в 1-ю сборную.

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