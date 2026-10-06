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Царьград

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Беркович: кремль в Нижнем Новгороде посещают 4,5 млн человек в год

Беркович: кремль в Нижнем Новгороде посещают 4,5 млн человек в год

Территорию Нижегородского кремля ежегодно посещают около 4,5 миллиона человек, а музеи внутри крепости и подъёмы на стены — более 1,2 миллиона, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович.

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