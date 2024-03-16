Ватикан устроит выставку на тюремном острове

Проект папского государства представят на Венецианской биеннале и дополнят работами заключенных Хедлайнером павильона Ватикана на главном мировом арт-смотре в Венеции станет скандальный художник Маурицио Каттелана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии