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Ватикан устроит выставку на тюремном острове

Ватикан устроит выставку на тюремном острове

Проект папского государства представят на Венецианской биеннале и дополнят работами заключенных Хедлайнером павильона Ватикана на главном мировом арт-смотре в Венеции станет скандальный художник Маурицио Каттелана.

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