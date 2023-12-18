Mirror: комплекс «Авангард» способен уничтожить множество целей за 30 минут

Как утверждает Mirror, российский ракетный комплекс «Авангард» способен поразить большое количество целей в мире всего за 30 минут, поэтому Западу стоит внимательно отнестись к перевооружению Вооруженных сил РФ на этот комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком.