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Сын Илона Маска пожелал покинуть США после победы Трампа

Сын Илона Маска пожелал покинуть США после победы Трампа

Все дело в одном законе. Сын Илона Маска Ксавье, который в 2022 году сменил пол и стал известен как Вивиан Дженной Уилсон, выразил намерение покинуть Соединённые Штаты после того, как на президентских выборах одержал победу республиканец Дональд Трамп, которого поддерживает его отец.

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Комментарии
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SC
Serg Che
Пущай едет к бандерлогам - биться за &quot;истинную дерьмократию с ЛГБТ&quot;)))
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16 час.
Галина Обожина
Для Илона Маска это, вероятно, неприятный сюрприз.
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11 час.

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