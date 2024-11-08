Сын Илона Маска пожелал покинуть США после победы Трампа

Все дело в одном законе. Сын Илона Маска Ксавье, который в 2022 году сменил пол и стал известен как Вивиан Дженной Уилсон, выразил намерение покинуть Соединённые Штаты после того, как на президентских выборах одержал победу республиканец Дональд Трамп, которого поддерживает его отец.