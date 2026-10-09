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Миллз о «Сити»: «Лишать титулов бессмысленно, речь о событиях 10-летней давности. Это как сказать, что Англия не выиграла ЧМ-1966, потому что мяч не пересек линию ворот»

Бывший защитник « Манчестер Сити » Дэнни Миллз высказался о возможных санкциях в отношении клуба за нарушение финансовых правил.

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