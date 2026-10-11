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Аргументы и Факты

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Учёные выяснили, почему крупные собаки живут меньше мелких пород

Учёные выяснили, почему крупные собаки живут меньше мелких пород

Продолжительность жизни крупных собак может быть связана с ускоренным старением на молекулярном уровне, сообщает RuNews24 со ссылкой на исследование учёных Вашингтонского университета, опубликованное в журнале Science.

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