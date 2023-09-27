Как заточить цепь бензопилы «на коленке» по новому

Рассмотрен редкий, но продвинутый способ заточки цепи бензопилы, доступный только профессионалам. Это достигается за счет угла заточки режущей кромки зуба под 45 градусов, которая дольше остается острой при резке твердых пород древесины и даже при контакте с песчаным грунтом.