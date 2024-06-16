Пипец пришел англожидовской колониальной империи сша, англии и прочих жидовских сателлитов и прихвостней!!! Кончилась жидовская сказочка о "золотом миллиарде" англожидов! Вместо халявной Русской нефти и газа жиды сосите друг у друга!

W

Walery

Пришло время выгнать американцев с сирийских нефтяных месторождений! Янки там буквально воруют нефть и никаких налогов. В Сирию и Ирак просто уже необходимо поставить высокоточное российское вооружение... и Хуситам буквально бесплатно поставить "Москиты" и "Граниты"! Настало время для реализации Мировой справедливости!