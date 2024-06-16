Никто и не скрывает того, что Россия для перевозки своей нефти использует "теневой флот". Зачастую танкеры ходят под флагами других стран и маршрут движения этих судов очень сложно отследить.
Сотня единиц габонской "армады" отправилась на помощь Москве
Комментарии
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A
Air
Пипец пришел англожидовской колониальной империи сша, англии и прочих жидовских сателлитов и прихвостней!!! Кончилась жидовская сказочка о "золотом миллиарде" англожидов! Вместо халявной Русской нефти и газа жиды сосите друг у друга!
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21 час.
W
Walery
Пришло время выгнать американцев с сирийских нефтяных месторождений! Янки там буквально воруют нефть и никаких налогов. В Сирию и Ирак просто уже необходимо поставить высокоточное российское вооружение... и Хуситам буквально бесплатно поставить "Москиты" и "Граниты"! Настало время для реализации Мировой справедливости!
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17 час.
Владимир Безгрешнов
https://wsem.ru/publications/suverenitet-russia-kolonia_443/
Суверенитет РФ: факты, доказательства, что Россия — колония
wsem
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17 час.
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