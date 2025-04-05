Анонс и релиз ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion может состояться в апреле Пока Microsoft д...

Анонс и релиз ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion может состояться в апрелеПока Microsoft до сих пор держит информацию о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion, известный инсайдер поделился информацией о скором анонсе и релизе игры.
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