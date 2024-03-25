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ФСБ предотвратила теракт в предвыборном штабе в Барнауле

ФСБ предотвратила теракт в предвыборном штабе в Барнауле

Сотрудники ФСБ помешали поджечь предвыборный штаб в Барнауле перед президентскими выборами. Три жителя Новосибирской области получили задание от представителей запрещенной террористической организации, следует из сообщения ведомства.

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