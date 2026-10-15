ЕС вошел в санкционный раж: В «черные списки» включают оптом В 22-й пакет рестрикций вошли россияне, имеющие хоть какое-то отношение к ВПК или участвовавшие в выборах в новых регионах Евгений Берсенев Фото: IMAGO/Christian Ohde / www.